В Киеве карманники "облапошили" на тысячи долларов главу офиса Совета Европы

В одном из ресторанов столицы Украины карманники обокрали шведского дипломата и главу украинского офиса Совета Европы Мортена Энберга.

Как сообщает портал "Страна" со ссылкой на собственные источники в МВД, инцидент случился во вторник, 19 июня.

Согласно имеющимся данным, Энберга "обжулили" карманники в ресторане-пекарне "Paul", расположенном в домае №6 по улице имени Городецкого.

Из сумки главы офиса Совета Европы в Украине они вытащили 3,4 тысячи долларов США.

Сейчас полиция осматривает озаписи с камер видеонаблюдения и активно ищет воров.

К слову сказать, Мортен Энберг ранее также успел "засветиться" в светской хронике благодаря романтическим отношениям с нардепом Светланой Залищук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве обокрали жилье французского дипломата.