В ОРДО люди остались без зарплат и пенсий: что говорят боевики

Классическое "люди стенают - а "власти" разводят руками" со всей очевидностью прочувствовали жители оккупированных районов Донетчины.
Жители временно оккупированных боевиками группировками "ДНР" остались без зарплат и пенсий.
Как сообщают контролируемые террористами СМИ, проблемы в ОРДО начались в конце прошлого года и продолжаются по сей день. Оккупационные "власти" в лице главаря Дениса Пушилина говорят жителям - мол, во всем виноваты "внешние факторы".
"Что касается задержки зарплат, мы, конечно же, будем этому противостоять в силу наших возможностей, но основная причина - это наша непризнанность, экономическая блокада и просто еще не закончившиеся военные действия", - рассказал он.
Напомним, ранее один из высокопоставленных боевиков группировки "ДНР" Александр Ходаковский рассказал о том, что террористы совершили массовое дезертирство из Авдеевки. По его словам, без предупреждения оставили позиции бросили десятки рядовых "бойцов".