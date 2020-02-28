В ОРДО люди остались без зарплат и пенсий: что говорят боевики

Пенсионеры с оккупированных территорий / УНИАН

Жители временно оккупированных боевиками группировками "ДНР" остались без зарплат и пенсий.

Как сообщают контролируемые террористами СМИ, проблемы в ОРДО начались в конце прошлого года и продолжаются по сей день. Оккупационные "власти" в лице главаря Дениса Пушилина говорят жителям - мол, во всем виноваты "внешние факторы".

"Что касается задержки зарплат, мы, конечно же, будем этому противостоять в силу наших возможностей, но основная причина - это наша непризнанность, экономическая блокада и просто еще не закончившиеся военные действия", - рассказал он.

Напомним, ранее один из высокопоставленных боевиков группировки "ДНР" Александр Ходаковский рассказал о том, что террористы совершили массовое дезертирство из Авдеевки. По его словам, без предупреждения оставили позиции бросили десятки рядовых "бойцов".

