УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В ОРДО люди остались без зарплат и пенсий: что говорят боевики

28 февраля 2020, 10:09

Классическое "люди стенают - а "власти" разводят руками" со всей очевидностью прочувствовали жители оккупированных районов Донетчины.

Пенсионеры
Пенсионеры с оккупированных территорий / УНИАН

Жители временно оккупированных боевиками группировками "ДНР" остались без зарплат и пенсий.

Как сообщают контролируемые террористами СМИ, проблемы в ОРДО начались в конце прошлого года и продолжаются по сей день. Оккупационные "власти" в лице главаря Дениса Пушилина говорят жителям - мол, во всем виноваты "внешние факторы".

"Что касается задержки зарплат, мы, конечно же, будем этому противостоять в силу наших возможностей, но основная причина - это наша непризнанность, экономическая блокада и просто еще не закончившиеся военные действия", - рассказал он.

Напомним, ранее один из высокопоставленных боевиков группировки "ДНР" Александр Ходаковский рассказал о том, что террористы совершили массовое дезертирство из Авдеевки. По его словам, без предупреждения оставили позиции бросили десятки рядовых "бойцов".
 

боевики ДНР ОРДО пенсии война на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «В ОРДО люди остались без зарплат и пенсий: что говорят боевики». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:14
Сотрясение мозга и ушибы: в Одесской области школьница жестоко избила сверстницу
10:09
В ОРДО люди остались без зарплат и пенсий: что говорят боевики
10:00
От секса с проститутками до пушки-молнии: лучшие моды для Red Dead Redemption 2
09:59
Коронавирус проник еще в три страны: свежие данные
09:30
Человек-Невидимка 2020 - лучший фильм зимы, и почему его нужно смотреть Видео
09:27
В СНБО дали мрачный прогноз насчет коронавируса в Украине
09:14
Коронавирус в Украине: МВД показало вертолет для перевозки зараженных Фото Видео
08:55
Посыпалась опора: в Киеве "устал" еще один мост
08:29
Украина растеклась в шоколадно-томительном ожидании мнение
08:27
Смогут ли российские десантники "взять" Одессу: украинский адмирал дал прогноз
08:25
Коронавирус на пороге Украины: в Беларуси выявлен первый случай заражения
07:50
Атака ВКС Сирии и России: Турция дала серьезный отпор Видео
07:22
Оксана Скиталинская: У Украины есть потенциал стать страной долгожителей
07:13
"Будут умирать в парадных": что ждет Украину с закрытием больниц из-за медреформы
07:06
Стало известно, будет ли эвакуация украинцев из Италии Видео
06:55
Удачный премьер: кого Зеленский выберет на место Гончарука мнение
06:29
Дочь Оби-Ван Кэноби засветила молодую грудь Фото
06:04
Страх и одержимость в марте: астролог предупредила о глобальных переменах
05:36
Диетолог объяснила, нужно ли принимать витамины
05:15
"Писю побрила": Экс-Nikita засветилась на откровенном фото
04:43
Охи и вздохи: эксперты рассказали, зачем люди занимаются сексом
04:09
Шок и катастрофа: эксперт рассказал, когда ждать обрушения гривны
03:30
Коли високосний рік – як визначити и чому з’явився, що не можна робити
03:01
"Народ не готов": боец ООС высказался о возвращении Донбасса
02:16
Психолог рассказала, чем опасен секс для женщин возраста "немного за 30"
01:38
"С бурятами и чеченцами?": ветеран АТО распек Сивохо за идею о переговорах с Донбассом
00:57
Весеннее жиросжигание: эксперт показала "жаркую" кардиотренировку Видео
00:51
Эксперт пояснил, почему Путин не может всерьез угрожать Украине Видео
00:50
В случае войны с Турцией шансы Кремля практически нулевые мнение
00:30
На пороге третьей мировой: как Турция, Россия и Сирия загнали себя в тупик мнение
00:19
28 февраля – какой сегодня праздник: День авиации и Виленской иконы Божией Матери Видео
00:16
ВКС Сирии и России нанесли удар по турецкому у конвою, говорят о ста погибших Видео
00:04
Доктор Комаровский забил тревогу из-за очень опасной игры
27 февраля, четверг
23:33
Анти-Грета Тунберг: в мире набирает популярность блогер, осуждающая экологических активистов Видео
23:24
"Шапито какое-то, бл*ть": в Сети накинулись на Скалецкую из-за поста о борще
23:04
Довести до конца: топ-3 способа секс-удовлетворения мужчин
23:01
Врач озвучил самый простой способ определения у человека коронавируса Видео
22:43
"Начинаю новую жизнь": Чапкис признался, есть ли секс в 90 лет
22:17
"Лучше красноармейцам": в Кремле разозлились из-за сквера Немцова в Праге Видео
22:14
"Золотой" Ильич: на Черниговщине памятник Ленину ушел с молотка
21:30
Пророссийские власти Ялты пробрались в Ниццу под прикрытием карнавала
21:28
"Открытое давление": Лукашенко резко прошелся по предложению Путина об интеграции Видео
20:49
В Украине запретили новую группу российских каналов: детали
20:48
Стало известно, сколько украинцев хотят вернуть в школы русский язык
20:46
В Белом доме назначили ответственного по борьбе с опасным коронавирусом
20:31
Продолжение скандала: Tvorchi поведали, как над ними издевались на отборе Евровидения Видео
20:21
Цены на обучения в вузах вырастут: на сколько и кого коснется
20:14
Съел – и раньше срока околел: ученые нашли смертельную опасность мяса
20:07
Защита от жуткого коронавируса: Скалецкая дала украинцам важные советы
19:40
Диетолог назвала продукты, которые помогут снизить давление
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять