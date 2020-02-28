"Как на параде": в Сеть выложили видео атаки россиян с боевиками в Золотом

Бой на Донбассе / Фокус

В Сети известный журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко опубликовал видеоролик широкомасштабной атаки боевиков и россиян на Донбассе 18 февраля. В тот день диверсантам противника заняла наблюдательный пункт ВСУ "Баня" на Донбассе.

"Вот как выглядели события 18 февраля у Золотого. Прямо как на параде, оккупанты в российской униформе направляются на украинские позиции. Видео модифицировано так, чтобы невозможно было вычислить, откуда оно снято", — написал он.

Напомним, 18 февраля в зоне боевых действий на Донбассе террористы и россияне провели массированную атаку на взводные опорные пункты в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ. Украинским бойцам пришлось отступить с небольшого участка фронта. Позднее начальник Генерального штаба ВСУ генерал Руслан Хомчак рассказал о том, что в результате боев были уничтожены четыре оккупанта, а шестеро были ранены.