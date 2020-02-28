Драка со стрельбой и взрывами в Харькове: в полиции раскрыли новые детали

В полицию доставлены 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет / hk.npu.gov.ua

Стали известны подробности масштабных столкновений, которые накануне произошли в Харькове на рынке Барабашово.

По данным Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, правоохранители задержали 55 человек, причастных к противоправным действиям.

В рамках открытого по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК производства в Киевский отдел полиции доставлены 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет, подчеркивается в информации.

"Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, 27 февраля в Харькове возле рынка Барабашово произошли столкновения с участием около 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и спецсредства.

Полицейские изъяли на месте происшествия резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.