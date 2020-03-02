"Я не вирус!": в Харькове китаец устроил одиночный пикет

Парень обиделся, что его сравнивают с коронавирусом / Фото pixabay.com

В центре Харькова к памятнику Тарасу Шевченко на улице Сумской вышел китаец с транспарантом в руках для высказывания протеста против дискриминации в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает Салтовка.Харьков в Twitter, парень надел медицинскую маску.

Юноша устроил одиночный пикет. В руках он держал плакат с надписью на нескольких языках.

"Я не вирус! Я — человек! Искоренение предрассудков! Мы — весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлей!", - написано на транспаранте.

/ Фото: Салтовка.Харьков/Twitter

Напомним, в китайском Ухане на фоне сокращения количества больных коронавирусом закрыли один из временных специализированных госпиталей.

Ранее во Всемирной организации здоровья пришли к выводу, что измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавируса - не вполне эффективная мера.