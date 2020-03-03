Пресс-служба суда примет меры в связи со скандалом из-за иска Гончарука

Сайт суда "лег" после информации об иске Гончарука / Фото kmu.gov.ua

Пресс-служба Окружного административного суда Киева при первой возможности удалит информацию об иске премьер-министра Украины Алексея Гончарука с требованием не ставить на голосование в парламенте его прошение об отставке.

"В связи с появлением на сайте Кабинета Министров Украины сообщения о том, что премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком такое заявление в суд не подавалось, новость будет удалена из сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя", - заявил глава суда Павел Вовк в Facebook.

По словам судьи, после информации об иске премьера сайт суда просмотрело огромное количество пользователей, что спровоцировало масштабный сбой в работе ресурса. Поэтому сообщение намерены удалить после того, как будут устранены неполадки из-за чрезмерной нагрузки.

Напомним, в Кабинете министров прокомментировали сообщение о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы подал в Окружной административный суд Киева заявление с требованием не включать в повестку дня вопрос об отставке членов Кабмина и премьер-министра.

Ранее сообщалось о том, что в Окружном административном суде Киева зарегистрировано заявление, в котором прописано требование о запрете спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову включать в повестку дня вопрос об отставке членов Кабмина и премьер-министра Алексея Гончарука.

К слову, президент Владимир Зеленский встретился с членами парламентской фракции партии Слуга народа. На пост премьер-министра глава государства предложил назначить Дениса Шмыгаля вместо Алексея Гончарука.