Чебурашка и флаг "ДНР": в Германии засекли фаната путинских террористов из США

Калифорнийские "сепаратисты" едут в "ДНР" / УНИАН

Гражданин США с символикой террористической группировкой "ДНР" и путинского проекта "Новороссии" замечен в немецком аэропорту Франкфурта-на-Майне. Так, на чемодане мужчины пришита нашивка в виде так называемого флага боевиков и мультяшного персонажа Чебурашки.

"Вот такого любителя российских коллаборационистов встретили украинские патриоты в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Американец Рональд Годир (Ronald Goudier) с номером телефона США +15122263195 выставляет напоказ свое увлечение "ДНР" и "Новороссией". Куда и откуда он летел, пока непонятно", - написал украинский журналист-международник Игорь Соловей в своем Telegram-канале Nachtigal.

При этом он указал, что на российских Telegram-каналах, контролируемых ГРУ РФ, появилась информация о том, что в Донецк на "конференцию" якобы должны приехать сепаратисты из Калифорнии, которые хотят отделить штата от США.

"В любом случае к вниманию Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины и наших американских партнеров", – подытожил журналист.

Как ранее сообщал Главред, украинка Татьяна Гончарова подтвердила нахождение войск и техники России на оккупированном Донбассе.