"Делали вид, что России там нет:" украинка откровенно рассказала об армии Путина

Татьяна Гончарова рассказала о пребывании в плену сепаратистов ОРДЛО / Радио Свобода

Украинка Татьяна Гончарова, которая провела три с половиной жутких года в плену у боевиков ОРДО, и была освобождена во время обмена пленными 29 декабря прошлого года, в который раз подтвердила нахождение войск и техники России на оккупированном Донбассе.

Так, в интервью Радио Свобода, она рассказала, что в 2014-2015 годах россияне даже не меняли маркировку на своих машинах.

"Вот как взяли они из России, с номерами российскими, с маркировкой российских воинских частей, так и привозили. Еще акцент у людей, которые ехали в транспорте, московский, центральный выговор", – вспомнила она.

Во временем у боевиков появилась своя форма, но изначально они все ходили в гражданской одежде.

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"Технику, которую им дали, стали помечать разными воинскими частями: маркировку закрашивали, вешали номера "ДНР". То есть потихоньку стали делать вид, что все это местные и что никакой России тут нет. Все упоминания о России убирали, закрашивали", – рассказала Гончарова.

Обмен пленными

Ранее Главред писал, что министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал вероятные сроки нового обмена пленными. По его словам, новый обмен может произойти до встречи лидеров стран "нормандского формат", при этом Украина планирует вернуть в его ходе 200 человек.

"Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех", - сказал он журналистам после украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, в ходе обмена пленными, который состоялся перед Новым годом неподалеку от КПВВ Майорское, в Украину вернулись 76 заложников боевиков, в свою очередь, Украина выдала "ДНР" 127 человек.

Также Главред писал, что украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов заявил, что во время обмена пленными на Донбассе Украина отдает России "настоящих убийц". При этом он подчеркнул, что для дальнейшего освобождения заложников Украина будет вынуждена торговать своими интересами.