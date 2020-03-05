"Употребляю десерт молодости": диетолог рассказала о питании для веганов

Веганам диетолог рекомендует следить за полноценным питанием / 1zoom.ru

Известный диетолог Оксана Скиталинская высказала мнение, что вегетарианцам важно вовремя пополнять запасы кальция и витамина D, но вовсе необязательно применять для этого аптечные препараты, достаточно правильно питаться.

"Лучшие источники кальция - это семена мака, семена кунжута и все виды капусты. Вообще, кальций - трудно усваиваемый минерал. Он усваивается хорошо только тогда, когда он присутствует с магнием и витамином D. А источник магния - гречка, крупы, орехи, отруби. Поэтому добавляйте в кашу квашеную капусту и свежую, зеленую петрушку, а также приготовьте какой-то десерт с маком", - сказала она во время чата в Главреде.

По словам диетолога, важная составляющая питания – это десерты. Важно, чтобы они дарили наслаждение, но и приносили организму пользу.

"Я ежедневно употребляю "десерт молодости": ягоды (молотые или просто размороженные) с молотыми семенами льна, запиваю это все какао. Очень хороший перекус. Плюс - когда хочу есть, я просто чайной ложечкой им мак, очень тщательно его пережевывая, жую, пока не успокаиваюсь. В маке много магния, он успокаивает", - подытожила эксперт.

Читайте такжеДиетолог перечислила способы сохранения долгой молодостиНапомним, врач-диетолог Оксана Скиталинская советовала украинцам сделать обязательной частью рациона максимально натуральные и местные продукты, а вместо сладких напитков пить воду.

Также Скиталинская предупредила, что при употреблении в пищу большого количества сырых овощей могут возникнуть проблемы, в частности, метеоризм (болезненное вздутие живота) и дискомфорт.