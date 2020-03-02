Диетолог пояснила, как с помощью питания снизить холестерин

Оксана Скиталинская рассказала о холестерине / УНІАН

Известный врач-диетолог Оксана Скиталинская напомнила, что высокий уровень холестерина в организме провоцирует атеросклероз, а восстанавливать все функции нужно с помощью правильного питания и физической активности.

"Относительно питания, то оно должно быть богатым клетчаткой (овсяные отруби, гречка, овсяная крупа, бобовые, орехи), антиоксидантами (ягоды), а также продуктами, которые снижают уровень токсического аминокислоты - гомоцистеина, а это - все листовые зеленые овощи (шпинат, петрушка, зеленый салат), должны быть продукты, богатые магнием (орехи, отруби), Омега-3 жирными кислотами (сельдь, скумбрия, водоросли). И обязательно надо свести к минимуму, а лучше - исключить вообще, продукты, содержащие добавленный сахар и добавленную фруктозу (выпечка, сладкие воды)", - сказала она во время чата в Главреде.

В качестве сладостей диетолог рекомендует употреблять исключительно ягоды и кисло-сладкие фрукты.

По словам Скиталинской, нарушение холестеринового обмена может передаваться генетически, и в этом случае трудно поддается лечению.

"Бывают такие виды дислипидемий (нарушение холестеринового обмена), которые являются генетически унаследованными и трудно поддаются лечению диетой. Это можно проверить, только если строго придерживаться в течение не менее трех месяцев лечебного питания и измерять показатели уровня холестерина", - отметила специалист.