Названы топ-3 правила для предотвращения сахарного диабета

Диабет можно предупредить, чтобы потом не страдать / Фото: УНИАН

Известный диетолог Оксана Скиталинская озвучила три оптимальных правила, которые позволят каждому позаботиться о своем здоровье и предотвратить возникновение сахарного диабета.

Основные рекомендации она предоставила во время чата в Главреде.

1. Свести к минимуму, а еще лучше вообще отказаться от всего, что содержит добавленный сахар, фруктозу и очищенную муку.

2. Очень много двигаться, причем ежедневно. Когда мы движемся, на поверхности клеток увеличивается количество инсулиновых рецепторов, и это снижает риск инсулинорезистентности и диабета II типа. Сахар лучше попадает в клетки и используется, а не откладывается в виде жира и не вызывает воспаления в организме.

3. Поддерживать массу тела в норме. Лишний жир, особенно в области талии, вызывает воспаление в организме, нарушения обмена веществ и способствует развитию сахарного диабета II типа.

Как ранее сообщалось, Скиталинская утверждает, что каждый человек может продлить молодость своего организма с помощью наполнения ежедневного меню продуктами, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Напомним, врач-диетолог Оксана Скиталинская, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде рассказала о том, какие продукты нужно поглощать мужчинам, чтобы улучшить свою потенцию и сексуальную силу.