Диетолог перечислила способы сохранения долгой молодости

Оксана Скиталинская убеждена, что сохранить молодость можно с помощью правильного питания и активности / УНІАН

Известный врач-диетолог Оксана Скиталинская утверждает, что каждый человек может продлить молодость своего организма с помощью наполнения ежедневного меню продуктами, которые обладают противовоспалительными свойствами.

"Прежде всего нужно включить в рацион как можно больше продуктов, которые обладают противовоспалительными свойствами (орехи, семена льна), продукты, которые питают полезную микрофлору (ягоды, какао, зеленый чай), продукты, которые имеют противогрибковое и противовирусное свойство (чеснок, лук, имбирь), продукты с пребиотиками (квашеные продукты, топинамбур, напиток из цикория)", - сказала она во время чата в Главреде.

По словам специалиста, важно соблюдать режим питания, поскольку здоровому человеку достаточно питаться трижды или дважды в день. Она добавила, что обязательный атрибут рациона вечно молодого человека – это листовая зелень в небольшом количестве в любое врем я года.

"Обязательно нужно употреблять листовую зелень. Если вы здоровый человек, стоит раз в неделю отказаться от одного или двух приемов пищи, делать это регулярно. Следует обязательно физически активными. Нужны не только кардионагрузку: ходьба, танцы, бег, но и силовые нагрузки, так как они способствуют увеличению количества особых органелл в клетках - митохондрий, которые отвечают за производство энергии в клетках и молодость наших клеток", - подчеркнула диетолог.

Скиталинская отметила важность регулярного полноценного сна, а также пользу медитации. Она акцентировала, что медитация нужна для того, чтобы уменьшить уровень гормонов стресса, которые разрушительным образом влияют на наш организм.

Напомним, врач-диетолог Оксана Скиталинская, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде рассказала о том, какие продукты нужно поглощать мужчинам, чтобы улучшить свою потенцию и сексуальную силу.

Ранее Оксана Скиталинская в деталях объяснила, стоит ли в весенний период людям дополнительно потреблять витамины. Кроме того, она рассказала о продуктах, которые помогут снизить кровяное давление.