Диетолог назвала продукты, которые помогут снизить давление

Оксана Скиталинская советует следить за давлением и питанием / УНІАН

Известный врач-диетолог Оксана Скиталинская рекомендовала людям, которые с помощью питания хотят снизить или нормализовать кровяное давление, до минимума свести употребление продуктов, богатых насыщенными жирами (колбасы, сосиски и прочее).

Как отметила специалист во время чата в Главреде, даже кокосовый жир относится к насыщенным, поэтому не стоит увлекаться им.

"Существует научно проверенная диета DASH, в основные которой лежит средиземноморская пища, в которой много Омега-3-жирных кислот (то есть рыбы, морепродуктов, семена льна, орехов, водорослей), а также мононенасыщенных жиров (оливка масло). Такая диета предполагает минимальное употребление красного мяса, вместо которого используется рыба и морепродукты. Также она предполагает употребление большого количества листовой зелени, цветных овощей (помидоров, свеклы и т.п.), ягод", - сказала Скиталинская.

По словам доктора, нужно уменьшить количество соли в рационе, но не следует от нее полностью отказываться. Она рекомендовала отдать предпочтение кашам в своем меню, а также максимально много двигаться.

"Количество соли - минимальная, но ее нельзя исключать полностью. Плюс - следует употреблять зерновые выборы, из зерна грубого помола (гречка, овсяная крупа плющенная и перловка). А, кроме того, нужно быть много движения!" - подытожила эксперт по питанию.

Как ранее сообщалось, медики назвали самый лучший чай для снижения давления. Оказалось, что это чай из оливковых листьев – он поможет снизить давление в домашних условиях.

Напомним, ранее эксперты назвали супер полезную специю, которая спасет от головной боли и лишнего веса. Оказалось, что это кардамон.