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Спасет от головной боли и лишнего веса: названа супер полезная специя

26 февраля 2020, 04:07

Волшебные семена имеют интенсивный аромат и лимонный привкус.

кардамон
Кардамон применяется в кулинарии и медицине / Фото pixabay.com

Кардамон – популярная и очень изысканная специя с интенсивным ароматом, лимонным привкусом и приличной жгучестью, которая объясняется большим содержанием эфирных масел.

Кардамон активно применяется в кулинарии и медицине, в Северной Индии его включают чуть ли не во все традиционные пряные смеси. Имеет эта специя и необычные свойства. Например, кардамон эффективно устраняет запах чеснока и алкоголя. Кроме того, его можно использовать в борьбе с лишними килограммами.

Кардамон для похудения

Немецкие диетологи утверждают, что кардамон эффективно стимулирует выработку желчи и пищеварение, делает более интенсивными процессы метаболизма. Поэтому кардамон можно смело использовать для похудения, передает Медик форум

Один из лучших способов – ежедневно пить воду с кардамоном. Для этого нужно взять четыре столовых ложки свежих измельченных семян кардамона, положить их в термос и залить литром горячей воды. Воде нужно дать настояться, потом через сито отфильтровать семена и пить жидкость в течение дня.

Кардамон – польза

Кардамон помогает при желудочных и кишечных проблемах, снимает вздутие. Также спасает при головной боли, облегчает течение неприятных симптомов менопаузы.

Стоит отметить, что кардамон - лидер среди прочих специй по содержанию натурального легко усваиваемого цинка. Как известно, этот микроэлемент отвечает не только за общий иммунитет, но и за красоту кожи, волос и ногтей.

Используют эту пряность и народной медицине. Кардамон оказывает противовоспалительное, возбуждающее, ветрогонное, мочегонное, стимулирующее действие - стимулирует ум, сердце, дает ощущение радости. Его рекомендуют употреблять при астме, кашле, бронхите и мигрени. Кроме того, он  способствует выведению из организма различных ядов и токсинов.

Кардамон в кулинарии

Основная область применения этой специи - ароматизация мучных кондитерских изделий - кексов, печений, пряников. Также кардамон можно использовать для облагораживания домашних настоек и наливок. Кроме того, эта специя придаст изысканный аромат рыбным супам, подойдет для ароматизации рыбных фаршей, начинок и запеканок.

Если добавить кардамон в кофе, то получится не только ароматный, но и очень полезный напиток. Такой кофе не только укрепит организм, но и улучшит пищеварение и снизит уровень стресса.

Кофе с кардамоном – как приготовить

Чтобы приготовить кофе с кардамоном, нужно вместе измельчить кофейные зерна и кардамон. На 1 ч. л. кофе нужно взять не более 10 зерен специи. Такой напиток лучше всего варить в турке. Помимо кардамона в кофе можно добавить ваниль, гвоздику и шоколад.

Напомним, ранее ученые предупредили, что употребление куркумы может нести опасность для здоровья, поскольку некоторые производители добавляют эту специю промышленный пигмент хромата свинца, оказывающий негативное воздействие на организм. По мнению специалистов из США, химические составляющие придают куркуме яркий желтый оттенок.

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