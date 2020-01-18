  1. Главная
  3. Наука

Ученые предупредили о вредных свойствах куркумы

18 января 2020, 00:44

Недобросовестные производители могут добавлять с специю синтетику.

куркума
Куркума может быть опасной для здоровья / Фото: Instagram/spicemarket.com.ua

Ученые предупредили, что употребление куркумы может нести опасность для здоровья, поскольку некоторые производители добавляют эту специю промышленный пигмент хромата свинца, оказывающий негативное воздействие на организм.

По мнению специалистов из США, химические составляющие придают куркуме яркий желтый оттенок.

Загрязненную куркуму исследователи обнаружили в семи из девяти регионов-производителей этой специи в Бангладеш. Ее употребление становится причиной попадания тяжелого металла в кровь, что провоцирует многочисленные заболевания.

Читайте такжеУченые перечислили напитки, облегчающие кашельРегулярное попадание в организм вредной куркумы нарушает развитие центральной нервной системы у детей, а у взрослых повышается риск возникновения болезней сердца и сосудов. Отмечается, что не существует безопасной дозы данного металла, даже в малом количестве он наносит непоправимый вред.

Медики отмечают, что именно загрязненная куркума становится причиной развития многих заболеваний у жителей Бангладеш, которые, как правило, употребляют ее в большом количестве.

Как ранее сообщалось, известная индийская специя куркума способна эффективно помочь в борьбе с возникновением ожирения и диабета II типа.

Напомним, в США ученые в результате ряда экспериментов пришли к выводу, что лекарства на основе куркумина, основного ингредиента куркумы, успешно подавляют раковые клетки и способствуют развитию здоровых.

новости США ученые здоровье Куркума
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые предупредили о вредных свойствах куркумы». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:57
Кости всмятку: на ребенка в больнице в Киеве рухнула металлическая дверь
00:44
Ученые предупредили о вредных свойствах куркумы
00:25
В Раде 300 депутатов объединились для защиты вечных ценностей
00:19
18 января – какой сегодня праздник: что делать в Крещенский Сочельник Видео
00:00
В долгах, как в шелках: МВФ поставил перед Украиной условия
17 января, пятница
23:49
Байден обвинил Цукерберга в получении денег за видео об "украинском деле"
23:42
Загорелся двигатель: в России произошло жуткое ЧП с пассажирским самолетом
23:40
Ротовая работа: эксперты рассказали, почему оральный секс полезен для женщин
23:27
В СНБО разъяснили, как уменьшат эскалацию конфликта с Россией
23:25
Вечная власть: Bloomberg раскрыл коварные планы Путина
22:56
Умер самый маленький человек в мире Фото Видео
22:54
"Шоу и шантаж": эксперт объяснил, почему Гончарук не должен был остаться премьером
22:23
"Вы глубоко в экономике": Зеленский потроллил Гончарука Видео
22:05
Скандальный YouTube-канал с "пленками Гончарука" исчез из Сети
22:05
Пенсионная реформа: в Японии 84-летняя старушка стала порнозвездой и рада этому
21:37
Модельер Жан-Поль Готье проведет последнее дефиле Видео
21:32
"Пед*расты на самокатах рассекают!": Кива шокировал новой выходкой Видео
21:16
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: внушительный доход и сговор врагов
21:04
Встреча Зеленского и Гончарука после скандала: какие требования выдвинул президент Видео
21:03
В США сообщили, изменится ли отношение к России после прихода Мишустина
21:00
Гнездо разврата: школьниц принудили заниматься сексом в борделе
20:53
Когда можно крестить ребенка в 2020 году – лучшие дни и приметы
20:48
Диетолог указала на скрытую угрозу тунца Видео
20:25
Стало известно, сколько Канада заплатит семьям погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране
20:24
Получил ранение головы: в Армении расстреляли бывшего главу спецслужбы
19:50
Во Львове вспыхнул популярный ТРЦ, проводят эвакуацию Видео
19:44
Зеленский отказался принимать отставку Гончарука
19:40
Северный поток-2 получил поддержку вопреки санкциям США
19:25
Найсмачніша голодна кутя 2020: рецепт головної страви на другий Святвечір Видео
19:21
Авиакатастрофа самолета МАУ: выяснилось, когда тела погибших доставят в Украину
19:03
Вернувшийся из плена танкист рассказал, как боевики "ЛДНР" продались РФ
19:02
Континенталь: дата выхода сериала по вселенной Джона Уика
19:01
Посол раскрыл, в чем Украина лучше ЕС
18:54
Что нельзя делать в Крещенский Сочельник 2020 и что надо – приметы Видео
18:39
Духовный лидер Ирана заступился за атаковавших ракетами самолет МАУ и назвал Трампа "клоуном"
18:38
Врач поделилась важнейшим фактом о молочке Видео
18:29
Климкин нашел новую работу, но продолжит борьбу с РФ
18:20
"Кровь с молоком": солистка Kazka засветила лукаво выглянувший сосок
18:10
Детективы НАБУ незаконно допросили 10 тысяч работников "Укрлендфарминга" - СМИ
18:02
Синоптик предупредила о неприятных погодных сюрпризах
17:58
Порошенко обещали за расследование против Байдена поддержку Трампа на выборах – Парнас
17:41
Милевский вспомнил стычку с Ярмоленко Видео
17:35
Погода в Киеве на Крещение 2020 будет в тренде - синоптик
17:33
Хам на дороге: в Киеве водитель джипа мешал скорой проехать к обожженному ребенку Видео
17:22
"Языковое самоопределение": Лавров сделал громкое заявление о Донбассе
17:20
Опрос показал, сколько украинцев готовы выйти на протесты
17:18
"Нюхатель пахов": Макгрегор сравнил Нурмагомедова и Усмана
16:54
"Украинская демократия": в ЕС высказались об отставке Гончарука
16:50
"*Барь старый": Шнуров едко обстебал Михаила Мишустина Видео
16:49
Украинский клуб разорвал контракт с игроком из-за его поездки в Россию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять