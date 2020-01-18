Ученые предупредили о вредных свойствах куркумы

Куркума может быть опасной для здоровья / Фото: Instagram/spicemarket.com.ua

Ученые предупредили, что употребление куркумы может нести опасность для здоровья, поскольку некоторые производители добавляют эту специю промышленный пигмент хромата свинца, оказывающий негативное воздействие на организм.

По мнению специалистов из США, химические составляющие придают куркуме яркий желтый оттенок.

Загрязненную куркуму исследователи обнаружили в семи из девяти регионов-производителей этой специи в Бангладеш. Ее употребление становится причиной попадания тяжелого металла в кровь, что провоцирует многочисленные заболевания.

Читайте такжеУченые перечислили напитки, облегчающие кашельРегулярное попадание в организм вредной куркумы нарушает развитие центральной нервной системы у детей, а у взрослых повышается риск возникновения болезней сердца и сосудов. Отмечается, что не существует безопасной дозы данного металла, даже в малом количестве он наносит непоправимый вред.

Медики отмечают, что именно загрязненная куркума становится причиной развития многих заболеваний у жителей Бангладеш, которые, как правило, употребляют ее в большом количестве.

Как ранее сообщалось, известная индийская специя куркума способна эффективно помочь в борьбе с возникновением ожирения и диабета II типа.

Напомним, в США ученые в результате ряда экспериментов пришли к выводу, что лекарства на основе куркумина, основного ингредиента куркумы, успешно подавляют раковые клетки и способствуют развитию здоровых.