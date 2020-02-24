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Диетологи рассказали о провоцирующих бессонницу продуктах

24 февраля 2020, 01:20

В зону риска попали сырые овощи, чай и шоколад.

бессонница
Бессонницу провоцируют поздние ужины / 24tv.ua

В Германии ученые перечислили продукты, употребление которых перед сном может провоцировать бессонницу.

Как сообщает Focus Online со ссылкой на немецкого диетолога Хайдруна Шуберта из Баварского потребительского центра, проблемы со сном может вызывать солодка.

Уточняется, что в этом продукте содержится глицирризин, который влияет на водно-солевой баланс и впоследствии повышает кровяное давление, провоцирующее нарушение сна. Солодка вызывает у человека беспокойство и, следственно, бессонницу.

Диетолог не рекомендует также употреблять перед сном сырые овощи. Причина заключается в том, что эти продукты заставляют активно работать пищеварительный тракт. В результате организму необходимо тратить ресурсы, чтобы переварить овощи и это мешает ему погрузиться в глубокую фазу сна.

В зону риска попали чай и шоколад, которые способствуют активной работе мозга. Аналогичный результат наблюдается после употребления перца чили и имбиря. После добавления их к ужину ускоряется обмен веществ, поднимается температура и организм пребывает в бодром состоянии.

Если регулярно беспокоит бессонница, ученый рекомендует не устраивать застолья позже 18:00 – 20:00.

Напомним, ранее сообщалось, многие мамы и бабушки напекают блины на ужин – сытный десерт, которым хотят накормить все семейство. Но какими бы благими намерениями не объяснялся ужин с блинами, во второй половине дня блины вредны для здоровья.

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