Назван самый лучший чай для снижения давления

Артериальное давление можно снизить при помощи чая/ Фото pixabay.com

Проблемы с давлением - проблема, с которой, к сожалению, сталкиваются не только пожилые люди, но и молодые. Можно снизить давление народными средствами – тут помогут отдельные продукты питания и напитки, в частности, чай.

Медики назвали самый лучший чай для снижения давления. Оказалось, что это чай из оливковых листьев – он поможет снизить давление в домашних условиях, передает Express.

Оливковые листья содержат несколько ключевых полифенолов (олеацин, олеуропеин) и могут быть очень эффективными в деле защиты организма от целого ряда заболеваний. В исследовании, проведенном в 2011 году, приняли участие люди с артериальной гипертензией первой стадии. Они принимали два раза в день частично по 500 мг экстракта оливковых листьев и частично – по 12,5-25 мг каптоприла (препарат для лечения высокого давления). Спустя восемь недель обе группы показали значительно более низкие цифры артериального давления.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что листья оливы так же эффективны для снижения артериального давления, как и каптоприл.

В 2017 года исследователи провели еще один эксперимент. В частности, участники одной группы с гипертонической болезнью первой стадии употребляли ежедневно экстракт оливковых листьев, а другой – плацебо. Спустя шесть недель в группе оливковых листьев показатели давления были намного более низкими, чем у принимавших плацебо.

Оливковый чай для снижения давления

Экстракт листьев оливы выпускается в форме капсул и чая. Если регулярно пить такой чай, можно избавиться от проблем с высоким давлением, а также избавиться от лишнего веса. Дело в том, что листья оливы стимулируют сжигание жиров. Кроме того, чай из оливковых листьев эффективно борется с избытком холестерина в сосудах.

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