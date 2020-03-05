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Диетолог назвала угрозу сырых овощей

5 марта 2020, 08:27

В пост сначала лучше есть приготовленные овощи, посоветовала эксперт.

Врач предупредила, что из-за употребления большого количества сырых овощей возможен метеоризм – Что есть в пост
Из-за употребления большого количества сырых овощей возможен метеоризм, предупредила врач / УНИАН

При употреблении в пищу большого количества сырых овощей могут возникнуть проблемы, в частности, метеоризм (болезненное вздутие живота) и дискомфорт.

В постное меню сначала стоит включать термически обработанные овощи – тушеные, запеченные или вареные, приводит слова врача-диетолога Анны Мельничук Obozrevatel.

По ее словам, лучше есть местные продукты, например, грибы, сельдерей, репу, капусту, тыкву и морковь, и отказаться от несезонных овощей.

"Самая большая проблема людей, которые хотят сразу войти в пост: большое количество овощей…", – объяснила Мельничук.

Читайте такжеКак приучить детей есть овощи: Комаровский дал три советаНапомним, врач-диетолог Оксана Скиталинская советовала украинцам сделать обязательной частью рациона максимально натуральные и местные продукты, а вместо сладких напитков пить воду.

Справка. 2 марта начался Великий пост-2020, он закончится 18 апреля – накануне Воскресения Господня (Пасха).

Великий пост диетолог Анна Мельничук
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