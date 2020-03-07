Богатырева развлекалась в ресторане в центре Киева: опубликованы фото

Раиса Богатырева посетила ресторан в центре Киева / Фото: УНИАН

Одиозная экс-глава Министерства здравоохранения Украины Раиса Богатырева, которая была соратницей президента-беглеца Виктора Януковича, 6 марта веселилась с родственниками в ресторане в центре Киева.

Как сообщает издание Буквы, бывшая чиновница отдыхала в заведении Napole.

Богатырева не заинтересовала правоохранительные органы, несмотря на то, что находится в Украине под следствием. Ей инкриминировали растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам. Генпрокуратура обвиняет экс-министра в хищении государственных средств в особо крупных размерах.

/ Фото: Буквы

/ Фото: Буквы

/ Фото: Буквы

Напомним, в августе 2019 года Богатырева вышла из СИЗО. За нее заплатил залог в 6 миллионов гривен нардеп от Оппозиционного блока Вадим Новинский.

Как ранее сообщалось, Богатырева была задержана в аэропорту Киева. Бывшую чиновницу задержали сотрудники Государственной пограничной службы, которые передали ее Национальной полиции.