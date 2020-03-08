"Это я": Зеленский сделал заявление по поводу Скалецкой

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский прокомментировал нахождение бывшего министра здравоохранения Зоряны Скалецкой в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах. По словам главы государства, он сам предложил Скалецкой присоединиться к эвакуированным из Уханя украинцам.

"Это был ее выбор, но предложил это я", - рассказал Зеленский в интервью The Guardian.

Стоит отметить, что Скалецкая в интервью Deutsche Welle утверждала, что идея ее проживания в Новых Санжарах исходила от Минздрава, но согласовывалась с экс-премьером Алексеем Гончаруком и президентом Владимиром Зеленским.

"Скажем так, это была идея скорее не рабочая, а творческая. Но после определенного периода она уже перешла в не просто идею, а решение... Я думаю, что идея исходила от нас. А все вопросы, связанные дальше с воплощением этой идеи, конечно, мы согласовывали сначала с премьером, а затем с президентом", - отметила экс-глава Минздрава.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Зоряна Скалецкая покинет пост главы Министерства здравоохранения.