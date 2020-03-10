Кохайтеся, чорнобриві: Порошенко шокировал своим нарядом с Тарасом

Порошенко вырядился в футболку с Тарасом Шевченко на байке / Вести

В день рождения известного украинского поэта Тараса Шевченко, экс-президент Петр Порошенко не остался в стороне события и шокировал свои нарядом.

В этот день, пятый президент показался подписчикам в соцсетях в интересной футболке со знаменитой цитатой Кобзаря из поэмы "Катерина".

На изображении Шевченко везет на мотоцикле Катерину и свои книги. В руках у Кобзаря и Катерины оружие. Надпись под картинкой: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями...".

Как ранее писал Главред, в эфире 24-го канала ведущая села в лужу - заявив, что легендарный украинский поэт и художник Тарас Шевченко активно "противостоял советской власти".

Курьезная оговорка случилась с Татьяной Шевченко во время сюжета, посвященного 206-й годовщине со дня рождения Кобзаря.

"Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды находился в ссылке", – заявила она.