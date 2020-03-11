На Донбассе боевики "ДНР" ударили снарядами по детям: подробности обстрела

Очередной жуткий инцидент произошел в населенном пункте Марьинка
Боевики из группировки ДНР массированно обстреляли жилые районы населенного пункта Марьинки (Донецкая область). Под их огонь угодила местная школа.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице штаба ООС в социальной сети Facebook. В итоге, под огнем боевиков оказались дети, которые были на седьмом уроке и в группе продленного дня.
"Слишком громкий режим "тишины" устроили российско-оккупационные войска мирным жителям Марьинки в Донецкой области – персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы №2 этого города. Представители вооруженных формирований Российской Федерации, пренебрегая принятыми в цивилизованном мире нормами гуманитарного права, обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах населенного пункта Марьинка", – написали в штабе ООС.
Также известно, что персонал школы оперативно доставил детей в бомбоубежище. Сразу по окончании обстрела полицейские развезли учеников и педагогов по домам. В результате обстрела никто не пострадал.
Напомним, ранее в понедельник, 10 марта, противник обстрелял из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Операции Объединенных сил на Донбассе. В результате инцидента погибли двое украинских бойцов, еще семеро ранены.