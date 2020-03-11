На Донбассе боевики "ДНР" ударили снарядами по детям: подробности обстрела

Боевики на Донбассе обстреляли школу в Марьинке / Штаб ООС

Боевики из группировки ДНР массированно обстреляли жилые районы населенного пункта Марьинки (Донецкая область). Под их огонь угодила местная школа.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице штаба ООС в социальной сети Facebook. В итоге, под огнем боевиков оказались дети, которые были на седьмом уроке и в группе продленного дня.

"Слишком громкий режим "тишины" устроили российско-оккупационные войска мирным жителям Марьинки в Донецкой области – персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы №2 этого города. Представители вооруженных формирований Российской Федерации, пренебрегая принятыми в цивилизованном мире нормами гуманитарного права, обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах населенного пункта Марьинка", – написали в штабе ООС.

Также известно, что персонал школы оперативно доставил детей в бомбоубежище. Сразу по окончании обстрела полицейские развезли учеников и педагогов по домам. В результате обстрела никто не пострадал.

Напомним, ранее в понедельник, 10 марта, противник обстрелял из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Операции Объединенных сил на Донбассе. В результате инцидента погибли двое украинских бойцов, еще семеро ранены.