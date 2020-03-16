"Лечим то, что умеем": в Киеве разгорелся скандал из-за подозрения на COVID-19

Женщина несколько дней не может сдать тест на коронавирус / Reuters

В столице Украины сразу несколько больниц отказалась проверить местную жительницу на опасный китайский коронавирус COVID-19.

О сложившейся ситуации рассказал в Facebook киевлянин Александр Моргун, у которого серьезно заболела мать. По его словам, у женщины поднялась температура до 39 градусов, было общее недомогание и кашель. 11 марта она обратилась в поликлинику по месту жительства. Там ей поставили диагноз "ОРВИ" и назначили пить жаропонижающие. Когда состояние заболевшей ухудшилось, семья обратилась в частую клинику Viva – там врачи обнаружили правостороннюю пневмонию. Позже киевлянка попала в городскую больницу №3, в которой медики пневмонию не увидели и диагностировали бронхит.

"Госпитализация. Настоял на помещении в пульмонологию, а не в терапевтическое. Назначены очередные капельницы антибиотика. Сразу прошу направление на экспресс-тест на Covid-19. Ответ лечащего и дежурного врачей: "Не накручивайте себя, все в норме", – написал Моргун в Facebook.

Когда у женщины температура поднялась уже до 40 градусов, семья направилась в сеть Добробут.

"Диагноз: грипп – нет, подозрение на двустороннюю вирусную пневмонию. Рекомендован тест на Covid-19. Еду в Киевскую Городскую детскую клиническую больницу №2, как больницу, анонсированную властями, где можно сделать экспресс-тест. Ответ в приемном: идите в инфекционное. В инфекционном:"Мы такого не делаем, пусть вам "Добробут" делает", – рассказал мужчина и добавил, что тест отказались сделать и в Александровской клинической больнице.

"Коротко о главном: человек с реальным подозрением на "карантинный" вирус Covid-19 не может пройти тест на него уже третий день! Не бывает так, что в странах Европы за день подтверждают более 100 случаев в сутки, а в Украине за неделю только 3 случая! Правда: нечем ставить правильный диагноз! Лечим пневмонию или то, что умеем", – отметил он.

Напомним, по данным МОЗ, в Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. В частности, 16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено наличие COVID-19. Обе пациентки изолированы, их состояние стабильное. В целом, на данный момент в Украине получено пять положительных результатов на COVID-19: четыре - в Черновицкой области, один (летальный случай) - в Житомирской области.