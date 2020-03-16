Появились подробности о двух украинках, у которых нашли уханьскую заразу

Появились подробности о больных коронавирусом женщинах / УНИАН

Состояние женщин из Черновицкой области, у которых в понедельник, 16 марта, было лабораторно подтвердили китайский вирус COVID-19, удовлетворительное.

Женщины в настоящее время находятся в изоляции. Им предоставляется симптоматическое лечение. Стало известно, что одна из инфицированных женщин вернулась в течение инкубационного периода из Италии. Сейчас все лица, с которыми она около контактировала, изолированные в условиях стационара.

По информации, вторая женщина в последнее время не покидала пределов Украины, но она контактировала с лабораторно подтвержденным больным коронавирусом. Недавно ее госпитализировали с симптомами острого вирусного заболевания.

Пациентку обследовали и оказывали медицинскую помощь в условиях изоляции. Утром 16 марта в нее лабораторно подтвердился COVID-19, сообщает телеграм-канал Новина.

Добавим, что всего по состоянию на 16 марта общее число зараженных коронавирусом достигло пяти человек: четыре случая в Черновицкой и один - в Житомирской области.

Читайте также"Не суньте руки в рот": Комаровский назвал подвиды коронавируса и поведал, как не заразитьсяНапомним, ранее сообщалось, со вторника, 17 марта, в Киеве в связи с карантином из-за коронавируса закроют места массового скопления людей.

В частности, с 0:00 17 марта в Киеве максимально ограничат проведение, спортивных, культурных, социально религиозных мероприятий с массовым участием граждан.

Также будут закрыты ТРЦ (за исключением продуктовых магазинов, аптек), детские развлекательные центры, спортзалы/бассейны, зоопарки, парки аттракционов, кинотеатры, музеи и другие культурные заведения.