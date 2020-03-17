В СБУ опровергли фейк о распылении дезинфекции с вертолетов

СБУ советует не верить дезинформации / УНИАН

В Службе безопасности Украины опровергли распространяемую в соцсетях информацию о якобы ночном распылении над городами страны химических веществ с вертолета для дезинфекции от коронавируса.

"Свежий пример – слухи о якобы ночном распылении над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции. "Советуют" закрывать балконы и не находиться на улицах с 23-00 до 5-00", - об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

В спецслужбе рекомендовали ответственно относится к распространению информации и верить исключительно фактам, которые получены из достоверных источников. В СБУ подчеркнули, что цель таких фейков очевидна.

"Уверены, что наша страна спокойно пройдет этот непростой период. А те, кто хочет расшатать ситуацию, обязательно окажутся под особым вниманием Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ", — добавили в спецслужбе.

Напомним, с 00:00 часов 17 марта Украина перекрыла все виды движения через государственную границу в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ввести запрет на поездки на свою территорию для иностранцев уже в ближайшее время. Но точная дата пока не объявлена.

Также стало известно, что Польша закрывает границы и объявляет режим эпидемической угрозы из-за коронавируса.

Ранее в США ввели чрезвычайное положение. Дональд Трамп заявил, что штаты получат дополнительное финансирование для борьбы с вирусом.