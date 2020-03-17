От кофе до шаурмы: СМИ показали, как торговцы в Киеве "забили" на карантин

Киевские торговцы особо не обращают внимание на карантин / Страна

Во вторник, 17 марта, в Киеве, несмотря на введенные мэрий достаточно жесткие карантинные меры, в обычном режиме продолжают работать некоторые магазины, кофейни, ларьки с шаурмой и цветочные магазинчики.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Страна. По данным журналистов, в районе метро Позняки продолжают работать отдельные магазины одежды. Не закрыты, вопреки решению киевской мэрии, некоторые точки по продаже кофе, раздают листовки промоутеры.

Крупный Житний рынок на Подоле закрыт, но очень активно ведется уличная торговля возле него.

В переходе метро на Льва Толстого все тоже продолжает работать - киоски с шаурмой, цветочные лавки, ларьки с канцтоварами и одеждой.

Напомним, ранее журналисты сообщали, что первый день официального карантина в Киеве из-за коронавируса ознаменовался ажиотажными закупками лекарств горожанами в аптеках.