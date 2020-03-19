Жена, дети и родственники: нардеп Шахов ошеломил заявлением

Сергей Шахов / Фейсбук

Жена народного депутата Украины Сергея Шахова от группы "Довира", который заразился коронавирусом, тоже заболела. По словам нардепа, у его супруги два дня была температура, поэтому провели тесты, которые подтвердили наличие вируса

"Я не вижу в этой никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники", - заявил Шахов в комментарии Обозревателю.

При этом он указал, что все себя чувствуют нормально и находятся в изоляции.

"Я чувствую себя относительно хорошо, кашляю немного. Жена тоже в порядке. Мы находимся в изоляции, лечимся, согласно предписаниеми врачей", – подчеркнул нардеп.

Стоит отметить, что у политика пятеро детей.

Как ранее сообщал Главред, подцепивший во время путешествия во Францию и Швейцарию коронавирус народный депутат Сергей Шахов заявил, что у него тесты подтвердили заболевание, однако сейчас его общее состояние уже стабилизировалось.