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"Путин может покупать": Сивохо высказался о примирение с Донбассом

21 марта 2020, 15:15

Сергей Сивохо указал, что пришел в политику, потому что он продюсер и может организовать процесс.

Сергей Сивохо
Сергей Сивохо / УНИАН

Внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо рассказал, почему ушел из шоу-бизнеса в политику. По его словам, все дело в том, что он умеет организовать работу.

"Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я - продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу", – рассказал Сивохо в интервью Deutsche Welle.

При этом он признался, что не является экспертом или дипломатом-международником. В то же время Сивохо заявил, что у него есть люди, которые "на своем направлении лучшие".

Кроме того, он заявил, что скандальная инициатива о создании Консультативного совета в Минске "уравновесит ситуацию".

"На территории Украины сейчас очень много внутренне перемещенных лиц, именно оттуда, они тоже представители тех территорий. И хотят ввести представителей тех территорий, которые сейчас живут на территории Украины. Чтобы были в равных количествах представлены. Это будет Консультативный совет, она не будет влиять ни на что, а они между тем будут между собой разговаривать", – добавил бывший продюсер.

Также он считает, что международное сообщество раскритиковало его инициативу, потому что пятый президент Украины Петр Порошенко подкупил политиков.

"Если Путин может покупать представителей немецких политсил, то разве Порошенко не может покупать", - указал Сивохо.

Как ранее сообщал Главред, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в очередной раз отличился своим высказыванием и вновь назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом", который "спровоцировала страна-агрессор".

Напомним, что 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Киеве вспыхнул конфликт между присутствующими в зале радикалами из Нацкорпуса и Сивохо. Тот недавно на телевидении назвал войну, устроенную россиянами на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. Конфликт быстро перешел в потасовку, в ходе которой Сивохо сперва повалили на пол, а затем и вовсе вытолкали из помещения.

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