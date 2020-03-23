В Сети пытаются торговать пропусками на общественный транспорт в Киеве: фото

Находчивые украинцы уже торгуют пропусками в общественный транспорт / УНИАН

После того, как с понедельника, 23 марта, в столице Украины общественный транспорт перешел на особый режим работы из-за коронавирусного карантина, в Сети начали продавать специальные пропуска.

На популярном онлайн-портале OLX было опубликовано объявление о том, что в Киеве продается за сто гривен пресловутый пропуск, дающий право на проезд в общественном транспорте.

Вскоре, однако, объявление было удалено с сайта, однако его копия осталась в кэше поисковика Google.

Напомним, с понедельника, 23 марта, киевский транспорт заработал в режиме жесткий ограничений из-за пандемии коронавируса. С этого дня разрешается пользоваться общественным транспортом только работникам сфер критической инфраструктуры города (медикам, правоохранителям, сотрудникам продовольственных магазинах и аптек, спасателям, а также специалистам отрасли услуг ЖКХ) - и исключительно по полученным в мэрии специальным пропускам.