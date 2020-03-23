Уханьскую заразу COVID-19 нашли у мужчины в аэропорту Борисполь

В аэропорту Борисполь у мужчины обнаружили коронавирус / УНИАН

В пункте пропуска "Борисполь" во время оформления на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие, у него потом выявили опасную уханьскую заразу под названием коронавирус COVID-19.

По информации, мужчине провели экспресс-тест, и он показал положительный результат.

"Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы", - сказано в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки пограничники оформили более 22 000 человек, из них на въезд - более 15 000. Более 13 000 из них - это украинцы, вернувшиеся из-за границы. Сегодня планируется оформление эвакуационных поездов из Латвии и Польши.

Добавим, что по состоянию на 22:50 воскресенья, 22 марта, в Украине подтверждены 73 случая заражения COVID-19. За сутки было обнаружено 26 новых случаев, 20 из которых - в Киеве.

Как сообщил Центр общественного здоровья, случаи заражения коронавирусом обнаружены:

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;

Киев - 29, из них 20 в течение суток;

Киевская область - 5, (1 в течение суток);

Львовская область - 2, из них один в течение этих суток;

Тернопольская область - 1;

Черновицкая область - 25 (1 летальный);

Черкасская - 1 подтвержден в течение последних суток.

Читайте такжеВ Чехии нашли лекарство от коронавирусаНапомним, ранее один из ведущих вирусологов Китая Чжан Веньхунь спрогнозировал, когда Европе удастся побороть коронавирус COVID-19.

В частности, Веньхунь заявил, что европейским странам не стоит надеяться на быструю победу над коронавирусом – этот процесс может занять около двух лет.

"Вполне вероятно, что вирус будет исчезать, а потом где-то снова проявляться. Так может продолжаться год или два. Могу сказать точно: забудьте, что пандемия завершится в Европе в ближайшем будущем", - цитирует вирусолога South China Morning Post.