"Умершим все равно": идею Минздрава тестировать трупы в Сети назвали маразмом

Идею Виктора Ляшко в Сети назвали маразмом / пресс-служба Минздрава

В Украине у всех умерших с диагнозом "пневмония" будут брать образцы на коронавирусную инфекцию Covid-19, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Лично мной дано задание подготовить сейчас приказ Министерства здравоохранения Украины, для того чтобы все случаи, которые сегодня либо в предыдущий период закончились летально и были с диагнозом пневмония, чтобы были забраны образцы секционного материала для проведения исследования на наличие коронавирусной болезни", - сказал Ляшко в ходе брифинга.

По его словам, Минздрав будет отслеживать все случаи пневмонии, чтобы не пропустить коронавирусную инфекцию, и чтобы была реальная картина системы здравоохранения.

Отметим, эту инициативу в соцсетях активно комментируют.

"Шо? будут ждать, пока умрут? а раньше это диагностировать и попытаться вылечить нельзя? будут брать образцы. у умерших. звучит, как приговор", - возмутилась Татьяна Топ.

"Умно! Будем тесты экономить, зачем же носителей выявлять, мертвым будем делать! Здорово! Дошли в своем маразме до апогея! Браво! Больше ни одно выступление этого "человека", смотреть не буду, не имеет смысла!", - пишет Лилия Тимченко.

"Умершим уже всё равно!", - добавила Ольга Владимировна.

"Да они уже месяца три умирают от пневмонии!!А почему у живых с пневмонией не брать?", - возмутилась Ирина Драч.

"Ви б з грудня почали коли померло 1200 людей, а в січні і лютому засекретили статистику ми вже давно маєм це чудо!", - считает Татьяна Ваганва.

Читайте такжеНа Прикарпатье умерла женщина с симптомами COVID-19Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что заразиться коронавирусом COVID-19 от заказанных онлайн продуктов почти невозможно.

"Это невозможно в принципе, чтобы упаковку онлайн-заказов делал больной человек ", - отметил он.

По его словам, владелец предприятия обязан каждое утро и в течение рабочего дня контролировать наличие симптомов болезни у своих работников, а в случае появления таких симптомов - отстранить человека от работы.