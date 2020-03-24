"А десяток защитных костюмов для медиков?": депутат Вакарчук исполнил песню для врачей

Вакарчук посвятил песню медикам во время пандемии коронавируса / УНИАН

Бывший лидер партии Голос, народный депутат Святослав Вакарчук в разгар эпидемии коронавируса решил сделать музыкальный подарок все медикам страны, которые оказались один на один в борьбе со сложным заболеванием.

"Этот пост - для врачей, медсестер, медбратьев, санитарок, санитаров, всех работников медицинской сферы, которые сейчас на передовой борьбы с вирусом. Я хочу их поблагодарить и подарить свою песню "Дякую тобі!", - написал Вакарчук в Facebookи, и опубликовал соответствующее видео.

В комментариях пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу политика и исполнителя. Многие позитивно оценили намерение Вакарчука. Однако некоторые все же раскритиковали нардепа, который должен решать более насущные проблемы оснащения медиков во время эпидемии, а не посвящать им песни.

"Это дно. Законов напринимал, чтобы врачи выехали, а те что есть, ушли из медицины. А взяточникам дарит песню, чтобы ты вирус подхватил и пошел у коновалов лечиться", "Песни - это лучшее что получается у Вакарчука... Многое другое за что брался – нет", "Я думаю, что песня - это прекрасно, а десяток защитных костюмов для медиков или один аппарат ИВЛ было бы намного актуальней!","Слава, лучше пой - это твое!" - пишет в комментариях интернет-публика.

Ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук покинул пост главы партии Голос. Новым лидером политсилы избрали Киру Рудик. Вакарчук после этого отметил, что его миссия – и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением.

Напомним, Вакарчук сообщил, что решение о замене главы партии Голос не связано с рейтингами политсилы.