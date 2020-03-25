Смерть в доме Кожары: в полиции рассказали неожиданные подробности

В полиции рассказали подробности дела о смерти в доме Кожары / facebook.com/anton.gerashchenko

В среду, 25 марта, правоохранители рассказали детали гибели гендиректора Atlantic Group Сергея Старицкого в доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары 21 февраля.

В частности, в полиции рассказали, что между Кожарой и Старицким в тот роковой день возник конфликт.

"В ходе следствия было установлено, что в тот день в доме находились трое человек - супруги и погибший. Во время распития алкогольных напитков между ними случился конфликт и тогда хозяин дома вышел у другую комнату, вернулся с оружием в руках и застрелил товарища", - сказано в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева в YouTube.

Как отмечается, сегодня, 25 марта, подозреваемого задержали и доставили в суд для избрания меры пресечения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Отметим, вечером 21 февраля, в пятницу, в доме бывшего министра иностранных дел (работал в правительстве Николая Азарова) Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Первая версия полиции – самоубийство.

Читайте также"Три раза упал на пистолет": смерть в доме Кожары переквалифицировали в убийствоНапомним, 25 марта бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Л. Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - рассказал Геращенко на своей странице в Фейсбуке.