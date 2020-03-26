"Брызнула кровь": всплыли жуткие подробности убийства в доме Кожары

Выяснились подробности убийства в доме Кожары / фото: partyofregions.org.ua

Выяснились новые подробности убийства главы правления телеканала Интер Сергея Старицкого в доме бывшего руководителя МИД Леонида Кожары.

Как сообщила прокуратура в ходе судебного заседания, Кожара выстелил Старицкому в глаз.

По версии стороны обвинения, 21 февраля Кожара и Старицкий употребляли алкоголь, после чего у них возник личный конфликт. Во время потасовки Кожаре разбили очки, и он поранил глаз.

По информации прокуроров, Кожара поднялся на второй этаж в спальню, где достал из шкафа пистолет. Экс-министр зарядил оружие и спустился на кухню. Сначала он ударил Старицкого пистолетом в затылок, у того брызнула кровь, которая осталась на полу. Далее Кожара выстрелил в правый глаз Старицкого, от чего тот скончался на месте.

Убийство Старицкого

Ранее Главред писал, что супруга дипломата призналась в преступлении, которое произошло случайно. По даннымСМИ, 25 марта Марина Козерод призналась в совершении уголовного преступления, которое является казусом, то есть не зависело от ее воли. При этом прокуроры указали, что такого заявления еще не получали.

Также отметим, 25 марта бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.