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Жена Кожары "взяла на себя" убийство Старицкого - адвокат

26 марта 2020, 17:51

Женщина утверждает, что все вышло случайно

Старицкий
Сергей Старицкий / Фото: Atlantic Group

Защита бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары сообщила новые подробности смерти предпринимателя Сергея Старицкого. Отмечается, что супруга дипломата призналась в преступлении, которое произошло случайно.

По данным Украинской правды, 25 марта Марина Козерод призналась в совершении уголовного преступления, которое является казусом, то есть не зависело от ее воли. При этом прокуроры указали, что такого заявления еще не получали.

По словам адвоката, в заявлении говорится, что Кожара и Старицкий отдыхали вместе, употребляли спиртные напитки. Это происходило в доме Кожары и Козерод. "Атмосфера была непринужденной" и оснований для конфликта якобы не было.

Между 9 и 10 вечера Старицкий якобы был в состоянии опьянения, а в правой руке он держал пистолет. При этом Кожара на тот момент якобы находился на втором этаже дома. Козерод "пыталась отобрать пистолет" у пострадавшего, что и привело к трагедии.

В свою очередь, прокурор и представитель потерпевших считают, что женщина была лишь свидетелем, а не признает свою вину. Кроме того, представитель прокуратуры сказал, что экспертиза не обнаружила на руках Козерод следов продуктов выстрелов.

Как ранее сообщал Главред, 25 марта бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве, сообщил замглавы МВД Антон  Геращенко.

"Л. Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - рассказал Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Леонид Кожара Сергей Старицкий убийство новости Украины
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