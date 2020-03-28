"Сидите, бл*ть, дома": хирург из Сум гневно обратился к нарушителям карантина

Хирург решил использовать все методы/ Фото Facebook/Дмитрий Сичненко

Сосудистый хирург Сумской областной клинической больницы Дмитрий Сичненко резко раскритиковал украинцев, которые, несмотря на карантин и рекомендации, не придерживаются норм во время пандемии коронавируса.

"Сидите бля*ть дома. Карантин – не каникулы! Вёз родителей на дачу через лес, там изоляция будет лучше, сказали они. Честно говоря, я был не в шоке, я был в а*уе! Столько людей, шашлычников я не видел даже на Пасху. Играет музыка, костры, места практически свободного нет. Аууу, ребята, вы чего!? Вы телевизор смотрите⁉ Почему так трудно посидеть немного дома, переждать? Совсем чуть-чуть. Вы можете не заболеть, у вас даже не будет никаких симптомов, но вы можете быть переносчиком", – написал доктор в Facebook.

Сичненко призвал украинцев думать, в первую очередь, не о себе, а о своих близких, которые могут пострадать или стать жертвами болезни. Он отметил, что слишком много гуляет детей на детских площадках, а молодежи на улице. По словам хирурга, украинские медики минимально обеспечены средствами защиты и лечения, чтобы спасти потом этих беспечных граждан.

"Мы реально не готовы, обеспечение просто минимальное! Доктора выходят на работу каждый день без защиты, без масок, без костюмов, без антисептиков, за 3200 гривен. Есть случаи заражения работников правоохранительных органов, а также медицинского персонала… Я абсолютно не нагнетаю паники! Просто стараюсь донести абсолютно понятные вещи", – написал Сичненко.

Врач опубликовал в соцсети фото с плакатами. Он выходил в Сумах на одиночный пикет, чтобы призвать горожан к отвественности.

"Сидите, бля*ть, дома" и "Карантин не каникулы", - гласит надпись на плакатах.

/ Фото Facebook/Дмитрий Сичненко

/ Фото Facebook/Дмитрий Сичненко

Напомним, медсестра Центральной районной больницы Киево-Святошинского района Нина Козловская в резкой форме обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, а также чиновникам Министерства здравоохранения, поскольку в отделение прибывают люди с подозрением на коронавирус, а у медицинского персонала отсутствует необходимая защитная одежда.