Коварная китайская хворь: легкие симптомы, которые опасно игнорировать

Названы легкие симптомы китайского заразы, о которых нужно знать / Фото Twitter.com/ABC7HeatherGraf

В период пандемии китайского коронавируса, британские врачи настоятельно рекомендуют ограничить контакты и изолироваться дома при любых возможных симптомах заражения, пусть даже слабых и позволяющих оставаться на ногах.

"Нахождение дома является лучшим способом контролировать распространение вируса", - заявили эксперты организации Public Health England.

Читайте такжеКоронавирус в Раде: еще одна "слуга народа" рассказала об опасных симптомах COVID-19

Они напомнили, что двумя наиболее распространенными симптомами заражения коронавирусом и развития COVID-19 являются эпизоды продолжительного кашля (повторяющиеся несколько раз в день), а также высокая температура с ознобом.

К более легким симптомам, которые нельзя игнорировать, специалисты отнесли следующие изменения:

потеря обоняния, вкусовых качеств;

физическая усталость;

когнитивные нарушения – умственная заторможенность, раздражительность, апатия и сонливость;

отсутствие аппетита, неспособность доесть привычную порцию;

дискомфорт в животе;

покрасневшие глаза.

Врачи призвали всех тех, у кого есть легкие симптомы опасного вируса оставаться дома на протяжении семи дней, поддерживая режим самоизоляции.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал, что количество инфицированных коронавирусом в Закарпатской области может достигать до 5000 человек. По словам главы Закарпатской облрады Михаила Ривиса, районные больницы не готовы к массовому поступлению пациентов.

"Нужно понимать, что реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", – написал чиновник в своем Facebook.

Также напомним, женщина по имени Елизавета из села Коленковцы на Буковине обратилась к своим односельчанам с просьбой убить ее, но не трогать ее детей или внуков из-за коронавируса.