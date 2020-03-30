Украинка, заразившая односельчан, попросила их не сжигать её дом и не убивать детей и внуков

Женщина на коленях умоляла не сжигать её дом за распространение коронавируса в Черновицкой области / кадр из видео

Женщина по имени Елизавета из села Коленковцы на Буковине обратилась к своим односельчанам с просьбой убить её, но не трогать её детей или внуков.

Сейчас она боится выходить из дома из опасения расправы со стороны местных жителей. Елизавету, недавно вернувшуюся из Италии, считают виноватой в том, что она не стала самоизолироваться и заразила коронавирусом 14 человек, включая своих детей и внуков.

Женщина записала видео, в котором просит людей не сжигать ее дом и не пытаться расправиться с родными.

"Я слышу, что вы хотите сжечь мой дом, что вы хотите физически расправиться с моими детьми, моими внуками. Я сегодня приехала, я вылечилась… вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится. Я прошу у вас прощения", – рыдая просит женщина в своем видеообращении.

Жительница села также пообещала своим соседям больше никогда не ездить в Италию, так как семья для нее дороже. Она призналась, что родные сидят "на сумках с документами" каждую ночь в ожидании расправы и добавила, что, несмотря на то, что запасы кончаются, от страха она не может выйти купить продукты.

"Хотите, позовите меня в центр села, убейте, расстреляйте, сделайте со мной что хотите, но не лишайте меня детей. Оставьте моего Максимчика и Сашку, оставьте мою Катюшу, Наталку", - рыдая призвала она, стоя на коленях.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оправдал побег эвакуированных из Вьетнама от обсервации, назвав такой поступок "неистребимым стремлением украинцев к свободе". Напомним, в аэропорту Борисполь эвакуированные из Вьетнама украинцы устроили стычку с медиками и попытались прорваться через кордон.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко на своем брифинге в понедельник, 30 марта, заявил, что хороших новостей у него нет и пообещал, что если будет резкий скачок вируса – последуют более жесткие ограничения.

Он также выразил беспокойство относительного того, что на выходных из-за теплой погоды люди начали массово выбираться на досуг.

"Если не прекратите шатания и тусовки, нас ждет катастрофа!", - сказал градоначальник.

Всего в Киеве зафиксированы уже более ста случаев заражения коронавирусом.