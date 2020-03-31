"Враг уже у дверей": новый глава МОЗ впервые обратился к украинцам

Степанов возглавил МОЗ во время эпидемии / сайт Одесской ОГА

Новый глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в первом после назначения обращении к соотечественникам заявил о готовности противостоять эпидемии коронавируса и продолжать реформу медицины.

"Этот день закончился, но на самом деле все только начинается. Спасибо за поддержку каждому, кто понимает, перед каким вызовом стоит Украина. Скажем прямо: в стране – война. И не только на Востоке. Мы все оказались в эпицентре боевых действий – враг уже у дверей. Буквально", – цитирует обращение Телеграмм-канале министерства.

По словам Степанова, распространение коронавируса не следует недооценивать, поскольку в мире до отметки в 100 тысяч прошло два месяца. А от 300 до 400 тысяч – всего лишь три дня.

Читайте также"Не понравилось Супрун": Емец нашел виновного в своем увольнении"Поэтому сегодня политика отошла на второй план. На первом – жизнь и здоровье миллионов людей. Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласиях и собственных амбициях. Потому что коронавирусу безразлично, кто его жертва – учитель, шахтер или народный депутат. Палата инфекционной больницы равняет всех", – сказано в сообщении.

Новый глава Минздрава настаивает на необходимости серьезной защиты украинских медиков. Он отмечает, что важно не забывать в целом о проблемах украинской медицины.

"Действия МОЗ будут быстрыми и системными. И главное – я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии. Потому что коронавирус пройдет. А украинская медицина имеет еще кучу проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы", – написал новый министр.

Напомним, 30 марта Верховная Рада на вечернем внеочередном заседании назначила нового министра здравоохранения - "портфель" получил экс-губернатор Одесской области Максим Степанов. "За" проголосовали 246 народных избранников.