Отметилили до крови: в Киеве копов обвинили в жестоком избиении водителя

Избитого мужчину задержали за нападение на работников полиции / УНИАН

В ночь на вторник, 31 марта, в Киеве на Подоле сотрудники патрульной полиции избили водителя автомобиля.

Как утверждает знакомая пострадавшего Дарья Минасенко, полицейские грубо применили силу, порвали одежду, а в конце еще и обвинили его в нападении.

"Около 00:15 машину моего друга, по адресу Электриков 19, остановила полицейская машина Mitsubishi Outlander с номерами 1930. Некий коп по имени Андрей и его неопознанный напарник подошли к машине моего друга и попросили выйти, на что он спросил на каком основании и попросил предъявить документы. Следующие действия могут случиться только в американском блокбастере - друга начали за шиворот вытаскивать из машины. Избили, порвали ему всю одежду: футболку, кофту, пальто", - пишет она в своем Facebook, публикую соответствующие фото с места происшествия.

/ Фейсбук Д.Минасенко

Минасенко уточнила, что после этого якобы избитого копа увезли в больницу, где сказали, что его избил мужчина в машине, на которого напали сами полицейские.

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"В итоге моего друга задержали за нападение на работников полиции. С разбитым лицом и в наручниках он четыре(!!!) часа провел на улице пока нам хоть что-то объяснили", - добавила она.

/ Фейсбук Д.Минасенко

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве пьяные копы мочились на авто и подстрелили его хозяина.