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Минздрав разрешил открыть рынки: озвучены условия

31 марта 2020, 18:06

Продавцы обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия.

рынок, овощи, фрукты
Рынки будут работать при условии соблюдения норм / Фото pixabay.com

В Министерстве здравоохранения позволили в условиях карантина в связи с эпидемией коронавируса работать продуктовым рынкам при соблюдении ряда условий.

В постановлении на сайте ведомства, которое подписал замглавы министерства, главный санврач страны Виктор Ляшко, указано о необходимости принятия мер против распространения коронавируса в местах торговли.

Как отмечается в документе, органы исполнительной власти и местного самоуправления должны обеспечить работу рынков при нахождении не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади. Ключевое условие - обеспечить соблюдение в очередях расстояния между покупателями не менее 1,5 метра.

Читайте также"Враг уже у дверей": новый глава МОЗ впервые обратился к украинцамУ производителя пищевой продукции должна быть государственная регистрация. Администрация рынка обязана обеспечить средствами индивидуальной защиты продавцов и покупателей. Также говорится о необходимости соблюдения в местах продаж противоэпидемических мероприятий.

"Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее трех метров", – указано в постановлении.

Как ранее сообщалось, гражданам Украины с официально подтвержденным инфицированием коронавирусом отныне разрешено в случае неотложной необходимости выходить в аптеки и магазины.

Напомним, большинство украинцев заявили о финансовых убытках из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.

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