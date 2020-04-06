НБУ без света, 3 района без интернета – пожар на Крещатике обернулся жуткими проблемами

В центре Киева горели кабели под высоким напряжением.
Из-за пожара, который терроризировал центр Киева в ночь на 5 апреля, многие киевляне лишились электроснабжения почти на половину суток. В том числе без электричества сидели Нацбанк, стадион Динамо, отель Днепр, Украинский дом и Михайловский Златоверхий собор.
Кроме того, в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах столицы интернет восстанавливают до сих пор.
Читайте такжеВ небе - красное зарево: в России произошел мощный взрыв и пожар на газопроводеКак сообщает ГУ ГСЧСУ в Киеве, пожар вспыхнул в ночь на 5 апреля в подземном коллекторе под Крещатиком. Тушение было сложным, так как горели кабели под высоким напряжением. В результате тушить огонь приходилось участками – и лишь после отключения напряжения на этом участке и получения соответствующего письменного разрешения.
Центр Киева во время пожара напомнил сцену из фильма-катастрофы: черный дым валил из люков канализаций и подземных переходов по всему Крещатику.
Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул масштабный лесной пожар. Сегодня появились жуткие подробности ликвидации пожара в зоне ЧАЭС.