НБУ без света, 3 района без интернета – пожар на Крещатике обернулся жуткими проблемами

Три района Киева остались без интернета – Новости Киева / УНИАН

Из-за пожара, который терроризировал центр Киева в ночь на 5 апреля, многие киевляне лишились электроснабжения почти на половину суток. В том числе без электричества сидели Нацбанк, стадион Динамо, отель Днепр, Украинский дом и Михайловский Златоверхий собор.

Кроме того, в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах столицы интернет восстанавливают до сих пор.

Читайте такжеВ небе - красное зарево: в России произошел мощный взрыв и пожар на газопроводеКак сообщает ГУ ГСЧСУ в Киеве, пожар вспыхнул в ночь на 5 апреля в подземном коллекторе под Крещатиком. Тушение было сложным, так как горели кабели под высоким напряжением. В результате тушить огонь приходилось участками – и лишь после отключения напряжения на этом участке и получения соответствующего письменного разрешения.

Центр Киева во время пожара напомнил сцену из фильма-катастрофы: черный дым валил из люков канализаций и подземных переходов по всему Крещатику.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул масштабный лесной пожар. Сегодня появились жуткие подробности ликвидации пожара в зоне ЧАЭС.