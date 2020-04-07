Грицак избил Шокина в своем кабинете при свидетелях - Трепак

Василий Грицак и Виктор Шокин / Скриншот

Бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал о конфликте между экс-главной Службы безопасности Украины Василием Грицаком и бывшим генпрокурором Виктором Шокиным.

Как подчеркнул Трепак в интервью журналисту Дмитрию Гордону, на одной из встреч в СБУ Грицак ударил Шокина, причем драка произошла при свидетелях.

"На пике конфликта, час или два ночи было, я сидел в своем рабочем кабинете, меня набирает глава Службы безопасности Василий Сергеевич Грицак и говорит: "Зайди ко мне". Я захожу – на тот момент я уже нахожусь в конфликте с генеральным прокурором, – за одним столом сидели генеральный прокурор Шокин, Василий Сергеевич Грицак, несколько народных депутатов Украины из блока Петра Алексеевича Порошенко. Нас пробовали помирить с генеральным прокурором", - вспомнил детали инцидента Трепак.

При этом он передал слова Шокина о том, что экс-генпрокурор пообещал посадить его в тюрьму.

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"Василий Сергеевич по-мужски нанес удар, и Виктор Николаевич упал в кабинете. Вот такая была история. Вот есть, что вспомнить. И Василий Сергеевич сказал: "Виктор, я тебе больше ничем не могу помочь". Вот такой поступок был, на самом деле", - добавил Трепак.

Напомним, ранее Шокин сделал сенсационное заявление об отравлении и выдвинул обвинение.