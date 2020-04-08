Освобожденному из плена "ДНР" полковнику ВСУ дали 13 лет тюрьмы

Иван Безъязыков в зале суда / Facebook Петра Шталинберга

Шевченковский районный суд Киева вынес приговор полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову, которого обвинили в государственной измене и сотрудничестве с террористами.

Как сообщил адвокат осужденного Олег Веремеенко в Facebook, 7 апреля суд принял решение приговорить Безъязыкова к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания.

"13 (тринадцать) лет лишения свободы по ст. 111 (госизмена), ст. 258-3 УК - такой приговор суда по делу экс-пленного "ДНР" Ивана Безъязыкова", - написал Веремеенко.

Адвокат уточнил, что суд первой инстанции признал Безъязыкова виновным в том, что он, будучи полковником военной разведки ВСУ, перешел на сторону врага в период вооруженного конфликта с РФ.

Читайте такжеПолковник ВСУ Безъязыков: обвинение в госизмене — спланированная акцияТакже, по словам Веремеенко, суд признал факт незаконного задержания Безъязыкова работниками СБУ в декабре 2016 года, то есть без определения следственного судьи и все допросы Безъязыкова на досудебном следствии cуд признал незаконными.

Как известно Безъязыков командовал разведкой бывшего 8-го армейского корпуса ВСУ, расформированного в марте 2015 года. 16 августа 2014 года его взяли в плен террористы "ДНР".

Он был освобожден 5 июля 2016 года во время спецоперации СБУ, после этого встречался с экс-президентом Петром Порошенко. Позже СБУ задержала Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии спецслужб, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО.