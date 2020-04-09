В Боярке вспыхнул масштабный пожар: люди сидят без света и воды

В Боярке загорелась электроподстанция / ГСЧС

В четверг, 9 апреля, под Киевом в Боярке вспыхнул масштабный пожар. Горела электрическая подстанция.

Как пишут местные СМИ, часть города осталась без света. Огонь было видно даже в отдаленных районах города.

Читайте такжеМоре огня и столб черного дыма: в Киеве возник мощный пожар

Позже стало известно, что пожар произошел на подстанции Укрзализныци. Сейчас ремонтники восстанавливают электроснабжение города.

Также появилась информация о том, что в ближайшее время в городе будет прекращено водоснабжение, поскольку аварийно отключены центральные КНС города.

Ранее Главред писал, что на Новояворовской мусорной свалке во Львовской области 7 апреля вспыхнул крупный пожар. Как сообщил в Facebook заместитель главы Львовской ОГА Юрий Холод, вероятно, огонь распространился вследствие поджога сухой травы.

"По информации от ГСЧС, на месте работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах", - отметил Холод.

Также отметим, в воздухе Киева наблюдалось превышение взвешенных веществ, диоксида серы и диоксида азота.