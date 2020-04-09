В Боярке вспыхнул масштабный пожар: люди сидят без света и воды

В Киевской области вспыхнул масштабный пожар.
В четверг, 9 апреля, под Киевом в Боярке вспыхнул масштабный пожар. Горела электрическая подстанция.
Как пишут местные СМИ, часть города осталась без света. Огонь было видно даже в отдаленных районах города.
Читайте такжеМоре огня и столб черного дыма: в Киеве возник мощный пожар
Позже стало известно, что пожар произошел на подстанции Укрзализныци. Сейчас ремонтники восстанавливают электроснабжение города.
Также появилась информация о том, что в ближайшее время в городе будет прекращено водоснабжение, поскольку аварийно отключены центральные КНС города.
Ранее Главред писал, что на Новояворовской мусорной свалке во Львовской области 7 апреля вспыхнул крупный пожар. Как сообщил в Facebook заместитель главы Львовской ОГА Юрий Холод, вероятно, огонь распространился вследствие поджога сухой травы.
"По информации от ГСЧС, на месте работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах", - отметил Холод.
Также отметим, в воздухе Киева наблюдалось превышение взвешенных веществ, диоксида серы и диоксида азота.