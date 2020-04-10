Черновол светит пожизненное: экс-нардеп ответила на обвинения

Татьяна Черновол / Фейсбук Д.Кучера

Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила о том, что не причастна к убийствам во время Революции достоинства.

Комментируя журналистам предъявленное обвинение она подчеркнула, что не считает найденный у нее автомат оружием и не отрицает своего участия в поджоге офиса Партии регионов

Она уточнила, что в период Майдана это был единственный способ "отвлечь карателей".

Она связала проведение обыска с желанием извлечь у нее наградное оружие и назвала действия правоохранителей незаконными, поскольку автомат в данном случае является наградой.

"Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 года, во время Майдана. Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, изъяли каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Дальше у меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать. Еще у меня забрали телефон, хотя и не имели права забирать ... У меня здесь живет большая семья, много вещей - обыскивали везде: и подвал, и погреб. У меня сообщение о подозрении - 8 статей. В половине из них наказание от 5 до 15 лет", - добавила Черновол.

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"В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении ГБР.

Напомним, Черновол вручили подозрение в умышленном убийстве человека. Как сообщили в Государственном бюро расследований, ее также подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева.