"Это катастрофа": врачи бьют тревогу из-за ситуации в больницах

Врачи сообщили об ужасной проблеме в больницах / УНИАН

В самый разгар жуткой пандемии китайского коронавируса, украинские больницы столкнулись с ужасной проблемой - не хватает персонала, который должен ухаживать за инфицированными.

Как заявил в интервью ZN.UA президент Ассоциации анестезиологов Украины, профессор кафедры анестезиологии НМУ им. А. Богомольца, врач-анестезиолог киевской больницы Сергей Дубров, с врачами проблем меньше, а вот с медсестрами и санитарками – полная катастрофа.

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"До эпидемии украинские больницы на 70% были укомплектованы средним персоналом и на 85% – врачами. Но сегодня медсестры начали увольняться. Кто-то из-за коронавируса, а кто-то потому, что живет в селе и не хочет работать вахтенным методом: нужно побыть с семьей или добираться в город сложно", – отметил он. Врач рассказал, что в его больнице есть одна санитарка, которой от электрички надо ехать на такси. Она платит за него 350 грн, потом дежурит трое суток подряд и половину заработанных денег снова отдает на такси, иначе не доедет на работу. "Вообще, с санитарками особенно большая проблема: они старшего возраста, боятся заразиться коронавирусом, и им трудно добраться на работу. Врачи пока что не увольняются", – добавил Дубров.

Ранее Главред писал, что коронавирус в Украине был диагностирован уже у 2203 человек и по состоянию на 10 апреля погибло 69 человек. Медики утверждают, что специфического лечения от COVID-19 на данный момент не существует, также и как препаратов, которые могли бы победить болезнь. Единственное, чем можно снизить риск инфицирования – это соблюдение карантинных мер, всех предписаний врачей и правил гигиены.

Также напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев сидеть дома и заявил о переносе поминальных дней.