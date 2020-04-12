Когда закончится пандемия COVID-19: эксперт дал реалистичный прогноз

Коронавирус поможет преодолеть вакцина или коллективный иммунитет / Фото: REUTERS

Врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший председатель Центра общественного здоровья Владимир Курпита спрогнозировал, когда смертоносный коронавирус COVID-19 даст миру вздохнуть с облегчением.

По его словам, самый реалистичный сценарий завершения пандемии коронавируса – это формирование иммунитета у 70% населения. Это произойдет или после перенесенной болезни, или после применения вакцины.

"Если вакцина будет создана, то на иммунизацию такого большого количества людей уйдут два или два с половиной года. Если же вакцина в силу разных обстоятельств не будет создана, то элемент формирования собственного природного иммунитета продлится до трех лет. И где-то через три с половиной года мы сможем вздохнуть и сказать, что прошли этот этап", - рассказал Курпита в интервью Главреду.

При этом эпидемиолог считает, что расслабляться не стоит – на смену "короне" может появиться новый вирус.

"Новые вирусы и бактерии будут обязательно появляться. Своей деятельностью человек нарушает экосистему. Глобальное потепление, загрязнение атмосферы и почвы, освоения новых мест - это те факторы, которые приводят к появлению новых вирусов. Коронавирус - это маленький колокольчик, что впереди нас могут ждать значительно более страшные ситуации. Поэтому очень важно, чтобы человечество вынесло из этой пандемии уроки", - резюмировал эксперт.

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Как сообщал Главред, ранее эпидемиолог Владимир Курпита рассказал, сколько времени Украине придется ждать, пока страна получит вакцину от смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Тем временем кандидат биологических наук Надежда Жолобак сообщила, сколько украинцев имеют иммунитет против COVID-19.