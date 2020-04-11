Сколько украинцев имеют иммунитет против COVID-19: биолог назвала число везунчиков в Украине

Коронавируса в окружающей среде очень много / УНИАН

Восприимчивость к смертоносному коронавирусу COVID-19, который напугал жителей всего мира, на самом деле не так страшна, как об этом говорят. Такое мнение высказала кандидат биологических наук Надежда Жолобак.

По ее словам, 30% населения Украины имеет иммунитет против коронавирусной инфекции.

"Более половины населения болеет коронавирусной инфекцией безсимптомно. 80% населения вообще не ощущает или в легкой форме переносит коронавирусную инфекцию", – заявила Жолобак в эфире ObozTV.

Биолог объяснила, что "коронавируса в окружающей среде очень много", и штамм коронавируса COVID-19 "имеет определенную перекрестную активность".

"Антитела, которые есть в организме на другие коронавирусы, могут давать частичную перекрестную реакцию и с этим вирусом, таким образом защищая нас от нового штамма коронавируса", - рассказала эксперт.

При этом Жолобак отметила, что "литература прошлого столетия говорит о том, что у 80% населения, во всяком случае бывшего Советского Союза, были антитела на коронавирус".

"Поэтому восприимчивость к этой инфекции не так страшна, как об этом говорят", – заверила она.

Биолог также считает, что в настоящее время происходит формирование коллективного иммунитета. При этом чем дольше будет продолжаться карантин, тем дольше будет формироваться коллективный иммунитет.

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Напомним, свежая статистика заболевания коронавирусом в мире снова шокирует. За сутки число зараженных возросло на почти 100 тысяч, счет умерших от болезни также идет на тысячи.

По состоянию на утро субботы, 11 апреля, в мире зарегистрировали 1 698 416 случаев заражения коронавирусом - таким образом за сутки число зараженных возросло на более 97,4 тыс. случаев). При этом 102 764 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (+ 7046 случаев), а 376 677 человек успешно победили болезнь.

Карантин в Украине

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

8 апреля в Минздраве Украины сообщили, что будут комментировать вопрос отмены карантина в Украине из-за пандемии коронавируса Ковид -19 не ранее, чем через 10 дней.

8 апреля глава Кабмина Денис Шмыгаль назвал фейком сообщение о снятии карантина с 14 апреля. По его словам, скорее всего, карантин будет продлен до начала мая.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что никто на самом деле не знает, сколько времени еще придется сидеть в четырех стенах. При этом он высказал предположение, что страна "начнет возвращаться к нормальной жизни в мае". По его словам, правительство делает все возможное, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" можно было бы сделать в конце апреля. Сначала карантин могут ослабить для молодежи, а для людей более старшего возраста - во второй половине мая.