Страшный пожар во многоэтажке в Харькове: есть погибшие

В Харькове загорелся жилой дом / zp.dsns.gov.ua

Вечером в пятницу, 10 апреля, в Харькове вспыхнул пожар в 9-этажном жилом доме.

Как пишет пресс-служба ГСЧС, вчера около 21 часа в Шевченковском районе города произошел пожар в квартире многоэтажного дома. По прибытию спасатели установили, что горит квартира на 7-м этаже дома на площади около 30 кв. метров.

"Из задымленного помещения спасатели вынесли на свежий воздух женщину, ее возраст и личные данные сейчас устанавливаются. Также во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек (их возраст и личные данные устанавливаются)", - рассказали в ГСЧС.

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Отмечается, что в 21:25 спасателям удалось локализовать пожар, а в 23:28 он был полностью ликвидирован. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Как ранее писал Главред, в пятницу утром, 10 апреля, в Киеве на улице Отсровского в Соломенском районе произошел крупный пожар. По данным пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, огнем были объяты складские помещения.

Напомним, ранее в Киеве на Левом берегу возник пожар на промышленном складе. При этом пожар был виден из многих районов Киева.